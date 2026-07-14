Зоопсихолог Капустина указала, что при сепарационной тревоге питомец может дрожать, скулить и царапать закрытую дверь

Поведение питомца, который постоянно следует за хозяином, может быть признаком не только здоровой привязанности, но и сепарационной тревоги. Об этом «Известиям» рассказала приглашенный эксперт бренда Triol, зоопсихолог Светлана Капустина.

По словам специалиста, у собак такое поведение связано со стайным инстинктом. Они воспринимают владельца как источник еды, безопасности и социального контакта, поэтому стремятся быть рядом. У кошек механизм отличается — их поведение чаще указывает на индивидуальную привязанность, которая сформировалась в раннем возрасте.

Капустина пояснила, что при здоровой привязанности питомец идет за хозяином, но при этом может улечься отдельно и заняться своими делами. Если хозяин вышел из комнаты на минуту, животное не паникует. Однако при сепарационной тревоге поведение питомца меняется: он может дрожать, скулить, лаять, царапать закрытую дверь или пытаться выбраться из помещения.

Если питомец начал постоянно находиться рядом с владельцем, необходимо обратить внимание на изменения в его окружении. Причинами могут стать переезд, появление нового члена семьи, долгая разлука или даже перестановка мебели.

Для снижения тревожности специалист рекомендовала постепенно приучать животное к одиночеству. Сначала хозяину следует выходить из комнаты на несколько секунд, а затем понемногу увеличивать продолжительность отсутствия, если питомец остается спокойным. Капустина также посоветовала организовать для питомца отдельное безопасное место с лежанкой, домиком и любимыми игрушками.

При выраженной сепарационной тревоге владельцу следует обратиться к зоопсихологу и ветеринару. Совместная работа специалистов поможет скорректировать поведение животного и снизить уровень стресса.