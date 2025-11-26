Зоопсихолог Капустина рассказала, что совместное кормление поможет подружить собаку и кошку

Зоопсихолог Светлана Капустина в интервью NEWS.ru поделилась методами, которые помогут улучшить отношения между кошкой и собакой, живущими в одном доме.

Специалист рекомендовала правильно организовать пространство для питомцев.

«Нужно обеспечить кошке безопасное местечко наверху, тогда она сможет контролировать обстановку, а пса обучить в первую очередь базовой дисциплине, куда входит команда-запрет», — пояснила эксперт.

Также она посоветовала использовать совместное кормление. Собаки, как правило, соблюдают строгий график питания, тогда как кошки зачастую имеют свободный доступ к еде. Капустина предложила угощать кошек лакомствами, когда наступает время кормления собаки.