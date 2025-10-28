Зоопсихолог Капустина объяснила, что отказ кошек спать в новой лежанке связан с незнакомыми запахами

Зоопсихолог Светлана Капустина в интервью NEWS.ru объяснила, что кошки могут игнорировать новые лежанки из-за непривычного запаха.

По словам эксперта, также животные избегают домиков из-за неподходящего материала — слишком теплого или плотного.

«Некоторым кошкам не нравится, что, забравшись в домик, они уменьшают себе пространство для обзора и не могут контролировать ситуацию», — добавила специалист.

Как пояснила Капустина, для питомцев важен обзор пространства, поэтому они могут отказываться от лежанок с высокими бортиками. А в плоской лежанке кошка может не чувствовать себя в безопасности.