Зоопсихолог Капустина дала советы, как подготовить кошку к визиту грумера

Для того чтобы кошка спокойно перенесла визит грумера, ее необходимо заранее подготовить, сообщила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По словам эксперта, комплексный подход поможет животному привыкнуть к незнакомым манипуляциям.

Чтобы минимизировать стресс для кошки перед приходом специалиста, начинать подготовку следует за несколько дней. Если планируется стрижка когтей, то нужно аккуратно прикасаться к лапке, держать ее в руке и массировать подушечку. При подготовке к вычесыванию стоит гладить кошку рукой и проводить расческой по шерсти. В случае чистки ушей — прикасаться к ушку рукой, затем спонжиком и слегка массировать. На каждом этапе, если кошка спокойна, ее следует угощать лакомством.

По словам Капустиной, за несколько дней таких тренировок питомец привыкнет к действиям и будет спокойно воспринимать грумера.