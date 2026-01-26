Зоопсихолог Гладких рассказала, что нельзя ставить животных перед фактом появления нового питомца

При появлении в доме нового питомца не все животные готовы принять его сразу. Кандидат сельскохозяйственных наук, зоопсихолог Марианна Гладких в беседе с KP.RU подчеркнула важность правильного знакомства животных, чтобы избежать стресса и конфликтов.

Эксперт отметила, что нельзя просто поместить питомцев вместе и надеяться на лучшее.

«Нельзя просто поставить животных перед фактом, что теперь они будут жить вместе, это как бросить кого-то в воду, чтобы он научился плавать», — отметила специалист.

Она указала на непредсказуемость результата в такой ситуации. Гладких рассказала, что порой требуется изолировать новичка, чтобы он успокоился и почувствовал себя в безопасности.