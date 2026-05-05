Зоопсихолог Гладких объяснила, что наличие укромного места поможет питомцу спокойно пережить грозу

Зоопсихолог Марианна Гладких поделилась с «Москвой 24» советами, как снизить уровень стресса у домашних животных во время грозы.

По словам эксперта, владельцу следует позаботиться о создании комфортных условий для питомца. Необходимо закрыть все окна плотными шторами, чтобы оградить животное от световых эффектов, которые усиливают панику и страх. Также важно обеспечить питомцу доступ к укромным уголкам, где он любит прятаться.

По возможности во время грозы в доме должен присутствовать кто-то из членов семьи, тогда животному будет легче справиться со страхом. Однако не стоит пытаться успокоить питомца изо всех сил: брать на руки, тискать, жалеть, вытаскивать из укромного места.