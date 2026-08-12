Зоопсихолог Ершова отметила, что кошки узнают о скором возвращении хозяев за счет чувствительности к биоритмам

Кошки могут предугадывать, когда их хозяева вернутся домой. Они реагируют на определенные признаки и изменения в окружающей среде. Это происходит благодаря их чувствительности к биоритмам и умению замечать повторяющиеся сценарии, рассказала URA.RU зоопсихолог Оксана Ершова.

По словам эксперта, кошки ориентируются на биологические часы, продолжительность светового дня и знакомые запахи. Они внимательно следят за ежедневными ритуалами хозяев, которые могут служить сигналами о предстоящих событиях.

Эксперт подчеркнула, что кошки хорошо улавливают различные закономерности. Например, они могут реагировать на изменение фонового шума в подъезде, работу лифта, звуки автомобилей во дворе или определенное время возвращения хозяина.

Кроме того, слух у кошек гораздо более чувствительный, чем у людей. Они способны улавливать вибрации в доме задолго до того, как хозяин приблизится к двери. Если хозяин возвращается домой примерно в одно и то же время, кошка быстро вырабатывает внутренний «график ожидания».