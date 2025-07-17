Зоопсихолог Боровинская рассказала, что питомцы чувствуют настроение человека по запаху

Кошки и собаки способны различать эмоциональные состояния человека по запахам. Об этом рассказала зоопсихолог Анна Боровинская в беседе с сайтом KP.RU .

Когда люди радуются, их организм вырабатывает серотонин, а в моменты тревоги — адреналин. Четвероногие друзья улавливают эти сигналы и могут по-разному на них реагировать, в зависимости от своего характера, пояснила эксперт.

«Радость, печаль, болезнь — все эмоции и состояния, которые испытывает человек, для животного — запахи», — отметила специалист.

По словам Боровинской, степень влияния животных на эмоциональное состояние человека зависит от близости между питомцем и хозяином. Зачастую собаки и кошки проявляют заботу, стремясь утешить расстроенного владельца, добавил RT.