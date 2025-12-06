Зоопсихолог Баринов рекомендовал готовить кота к путешествию не менее чем за месяц до поездки

Зоопсихолог Всеволод Баринов подчеркнул важность детального планирования поездки вместе с кошкой, поскольку грамотная подготовка гарантирует комфорт животного. Об этом сообщило Ura.ru .

Специалист рекомендовал начинать подготовку с оформления ветеринарного паспорта и вакцинации питомца. Привыкание кошки к переноске должно происходить поэтапно, посредством регулярных непродолжительных сеансов длительностью примерно 5–10 минут.

«Положите внутрь мягкую подстилку, любимые игрушки и лакомства. Важно, чтобы у питомца сформировался позитивный опыт», — отметил медик.

По его словам, подготовка к путешествию должна начаться не менее чем за месяц до поездки, добавил RT.