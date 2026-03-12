Зоолог Цвей счел нормальным сезонное ожирение у птиц

Ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН и кандидат биологических наук Арсений Цвей пояснил, что ожирение среди птиц — это естественное явление. Набор веса бывает как миграционный, так и зимний, передала «Вечерняя Москва» .

Специалист привел в пример синиц, которые накапливают жир из-за неопределенности условий.

«Зимой очень короткий световой день и непредсказуемость погодных условий», — отметил эксперт.

Ученый также подчеркнул, что проявления диабета у диких птиц встречаются очень редко. Он объяснил это высоким метаболизмом и концентрацией глюкозы в крови пернатых, добавил RT.