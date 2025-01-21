Зоолог Познанский: недостаток снега может негативно повлиять на растения

Необычно теплая зима в средней полосе России вызвала весенние процессы у животных и растений. В городских парках начали цвести первоцветы, а в московском парке «Зарядье» распустились листья жимолости, бересклета европейского и калины гордовины. Эксперты обсудили влияние необычной зимы на природу в интервью «Мир 24» .

Эколог Илья Познанский отметил, что слишком теплая зима негативно воздействует на экосистемы и биоразнообразие, нарушая природные ритмы. Раннее потепление стимулирует преждевременную вегетацию растений, включая плодовые деревья (например, яблони, сливы, вишни) и кустарники (смородину, крыжовник). В случае последующих заморозков растения могут утратить свою урожайность, что приведет к сокращению кормовой базы для птиц, насекомых и мелких животных.

Познанский также подчеркнул значение снега для экосистем. Снег важен для пополнения запасов грунтовых вод, обеспечивая водный баланс. Недостаток снега может привести к засухе и нехватке пищи для растительности, что в свою очередь повлияет на кормовую базу птиц и животных.