Зоолог Никифорова рассказала, что умерших в зоопарке животных могут отдать на корм другим зверям

Недавно поклонников животных и гостей Московского зоопарка огорчила новость о смерти известного жирафа Самсона. В связи с этим Life обратился к Елене Никифоровой, старшему преподавателю кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, чтобы выяснить, проходят ли в зоопарках какие-либо церемонии прощания и каким образом хоронят животных.

По словам Никифоровой, в мировых зоопарках существуют определенные правила относительно захоронения умерших животных, зафиксированные в внутренних документах. Одним из вариантов является кремация, особенно если животное страдало какой-то болезнью. Здоровые мертвые особи могут быть использованы в качестве корма для хищников, что соотносится с естественными процессами в природе.

Кроме того, они могут быть задействованы для научных исследований или же переработаны таксидермистами для создания чучел и скелетов для музеев. Например, в Зоологическом музее МГУ выставлено чучело слоненка, который скончался в зоопарке, а также чучела и скелеты других животных.

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