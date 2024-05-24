Зоолог Наконечный: в городах медведи спасаются от пожаров и ищут пропитание

Зоолог из Сургута Николай Наконечный в беседе с изданием Ura.ru объяснил, с чем связан массовый выход медведей в города ХМАО.

Как пояснил эксперт, в городах медведи пытаются найти себе хоть какое-то пропитание после спячки. Особенно диких зверей привлекает запах мусорных свалок. Кроме того, они спасаются от лесных пожаров и паводков, написал RT.

Объяснение массового нашествия животных можно получить, если проследить за миграцией лосей и оленей по территории ХМАО, добавил зоолог.