Зоолог Иванов предупредил, что летом в Крыму надо опасаться сколопендр и пауков-каракуртов

Летом в Крыму можно встретить несколько опасных животных. Об этом «Крыму 24» рассказал профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов.

Потенциальную опасность для человека представляют гадюки, сколопендры и пауки-каракурты. Укус первых двух будет очень болезненным, но к летальному исходу не приведет.

«Но самый опасный, безусловно, каракурт. Это паук, который обитает в степном Крыму, но в последнее время стал встречаться и в предгорной зоне», — отметил эксперт.

Он добавил, что укус паука может быть смертельным, поэтому следует как можно быстрее обратиться к врачу.