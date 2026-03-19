Зоолог Глухова объяснила, что «ленинградские» яки изначально были домашними

В Ленинградской области иногда можно встретить небольшое стадо яков. Точное место их обитания неизвестно, ведь животные способны перемещаться на 20–30 километров. Подробнее рассказала зоолог Василиса Глухова в беседе с MIR24.TV .

По ее словам, яков изначально приручили в Тибете как вьючных животных. В условиях высокогорья техника не проходит, а лошадям там выживать сложно из-за скудного корма и низкой выносливости. Як же отлично приспособлен к передвижению по твердому грунту и суровым условиям.

Специалист объяснила, что «ленинградские» яки — потомки домашних животных. Настоящие дикие быки относятся к отдельному виду, они значительно крупнее: взрослые самцы достигают двух метров в высоту, трех — в длину и весят до 1200 килограммов. Стадо в Приозерском районе выросло из пары особей, сбежавших с фермы около 10 лет назад. Животные одичали и начали размножаться.