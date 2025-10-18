Зоолог Глазков объяснил частые появления медведей в Подмосковье поисками пищи перед зимой

В Московской области участились встречи людей с медведями. Причину ситуации объяснил зоолог Павел Глазков в беседе с « Москвой 24 ».

По словам эксперта, животные продолжают набирать жир перед зимней спячкой, из-за чего могут заходить в населенные пункты в поисках пищи.

«Их привлекают свалки с пищевыми отходами, пасеки. Медведи могут прийти в сад, чтобы поесть яблоки», — уточнил специалист.

Напомним, ранее хищника видели в Одинцовском округе, чего не было уже минимум 41 год подряд.