Зоолог Арутюнян: одышка и учащенное сердцебиение у питомца — повод заняться фитнесом
Зоолог Оз Арутюнян рассказал, в каких случаях домашним животным необходим фитнес. В первую очередь это касается перекормленных питомцев, отметил эксперт в эфире радиостанции Sputnik.
По его словам, беспокойство должны вызвать одышка и учащенное сердцебиение у четвероногого друга. Важно обратиться к ветеринару и дать животному больше физической нагрузки.
Арутюнян указал на появление профессии фитнес-хендлеров. Данные специалисты одновременно тренируют собаку и ее владельца.
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