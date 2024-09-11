Зоолог Оз Арутюнян рассказал, в каких случаях домашним животным необходим фитнес. В первую очередь это касается перекормленных питомцев, отметил эксперт в эфире радиостанции Sputnik .

По его словам, беспокойство должны вызвать одышка и учащенное сердцебиение у четвероногого друга. Важно обратиться к ветеринару и дать животному больше физической нагрузки.

Арутюнян указал на появление профессии фитнес-хендлеров. Данные специалисты одновременно тренируют собаку и ее владельца.