«Золотое яблоко»: учителя включают подарочные карты в топ самых приятных презентов

Подавляющее большинство родителей (96%) поздравляют учителей с профессиональным праздником, который отмечается 5 октября. Такие результаты показало исследование «Золотого яблока», сообщила «Газета.ru».

Аналитики выяснили, что педагоги включают в топ самых приятных презентов подарочные сертификаты. В этом же списке оказались цветы и кондитерские изделия.

Обычно именно их и дарят родители сотрудникам учебных заведений. Реже комитет закупает уходовую косметику, товары для дома, парфюм и деликатесы.

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