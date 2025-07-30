«Золотое Яблоко»: нюдовые оттенки помад оказались самыми популярными среди жительниц Москвы

Многие жительницы Москвы и области предпочитают помады и блески для губ в розово-бежевом и приглушенно-розовом оттенках. Об этом говорят результаты исследования бьюти-ретейлера «Золотое Яблоко» и АТОЛ, с которыми ознакомился сайт «Москва 24» .

По данным продаж за первое полугодие 2025 года, наиболее популярными стали нейтральные и теплые нюдовые цвета. Особенно они востребованы среди карандашей для губ.

«В первом полугодии 2025-го средняя стоимость помады, приобретаемой жительницами Москвы, составила 2 886 рублей, что на 2% ниже, чем за аналогичный период 2024-го», — отметили аналитики.

Продажи этого сегмента выросли на 77% по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что в макияже прослеживается тенденция к естественности и минимализму. Это отражается в росте спроса на бальзамы, сатиновые помады и блески с сияющим эффектом.