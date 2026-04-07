Знаменитый силач Агаджанян посоветовал молодежи выполнять тренировки с собственным весом

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, заявил в беседе с ИА НСН , что для молодых людей наиболее полезна физическая нагрузка с собственным весом, без использования отягощений.

Он прокомментировал случай с девятилетней школьницей Люси из США, которая уже трижды стала рекордсменкой по пауэрлифтингу, подняв в становой тяге 82 килограмма — втрое больше собственного веса.

«Как человек, который занимается силовыми рекордами, могу сказать, что это очень вредно. Конечно, для девочки в столь юном возрасте это хороший показатель. Но организм растет, формируется, поэтому такая нагрузка на суставы травмоопасна», — отметил силач.

По его словам, в подростковом возрасте можно добавлять вес, но только если человек занимается этим профессионально.