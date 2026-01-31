Знак отличия «За заслуги в охране труда» учредили в Нижегородской области
На заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты приняли решение установить ряд новых государственных отличительных знаков. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Среди утвержденных наград особое место занимает почетное звание «Заслуженный артист Нижегородской области». Оно будет присваиваться профессионалам творческой среды.
Еще одно нововведение — знак отличия «За заслуги в охране труда». Его учредили после обращения управления по труду и занятости населения.
Дополнительно областные власти ввели медаль имени Матрены Вольской, предназначенную для вручения гражданам, внесшим большой вклад в формирование патриотического сознания молодежи.
