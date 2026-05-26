Значительное потепление придет в Петербург к началу июня

В Санкт-Петербурге в конце мая начнется постепенное повышение температуры воздуха. Как сообщил синоптик Александр Колесов, к проведению Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня, температура в городе поднимется до +20 градусов, сообщило «РИА Новости» .

По данным метеорологов, в дневное время столбик термометра достигнет отметки +15…+20 градусов, а ночью будет держаться на уровне +8…+10 градусов. Также в городе будут умеренная влажность, нормальное атмосферное давление, отсутствие сильного ветра и продолжительных осадков, написал «Петроград».

Возможны кратковременные дожди, но они не нарушат общую картину комфортной погоды.