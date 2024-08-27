Змея напугала посетителей танцевального клуба в Москве

Источник 360.ru: ужа нашли в танцевальном клубе в Южном Медведково

Фото: РИА «Новости»

Посетители танцевального клуба на северо-востоке Москвы нашли змею в помещении, где находятся люди. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в доме № 27 по улице Полярной в Южном Медведково. Посетители обнаружили на полу змею, предположительно, ужа.

Прибывшие на место экстренные службы направят ужа в естественную среду обитания в парке «Яуза».

Ранее питона нашли в Битцевском лесу в Москве. Его отправили в центр реабилитации диких животных.

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