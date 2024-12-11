Зимний Ильменский фестиваль пройдет в Челябинске 24 и 25 декабря

В Челябинске два дня, 24 и 25 декабря, будет проходить зимний Ильменский фестиваль. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фестиваль будут проводит сразу на двух площадках. В частности, в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете и в концертном зале имени Прокофьева.

В мероприятии будут принимать участие как состоявшиеся, так и начинающие артисты, добавил RT.