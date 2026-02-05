Зимние скидки: как выгодно покататься на коньках в Москве
Праздники закончились, но зимние развлечения продолжаются. И получить удовольствие можно с выгодой — те, кто покупает билеты на ГУМ-Каток онлайн через Систему быстрых платежей, получают скидку в 20%.
СБП в этом сезоне выступила генеральным партнером ГУМ-Катка. Ледовая площадка давно стала одним из символов зимней столицы и точкой притяжения для москвичей и гостей города.
«В сочетании с новогодней атмосферой это создает незабываемые впечатления и делает визит на главную площадь страны по-настоящему особенным», — рассказала директор по маркетингу и коммуникациям Национальной системы платежных карт Лидия Каширина.
Для покупки билетов со скидкой нужно оплатить их на официальном сайте ГУМ-Катка через СБП. За два месяца акции выгода гостей ледовой площадки превысила 20 миллионов рублей. А после сеанса желающие могут поиграть в настольный хоккей или отдохнуть в уютной VIP-комнате.
Предложение действует с 25 ноября 2025 года по 1 марта 2026 года. Акция распространяется только на входные билеты и не включает в себя аренду коньков и другие дополнительные услуги.
