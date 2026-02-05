Зимние скидки: как выгодно покататься на коньках в Москве

Праздники закончились, но зимние развлечения продолжаются. И получить удовольствие можно с выгодой — те, кто покупает билеты на ГУМ-Каток онлайн через Систему быстрых платежей, получают скидку в 20%.

СБП в этом сезоне выступила генеральным партнером ГУМ-Катка. Ледовая площадка давно стала одним из символов зимней столицы и точкой притяжения для москвичей и гостей города.

«В сочетании с новогодней атмосферой это создает незабываемые впечатления и делает визит на главную площадь страны по-настоящему особенным», — рассказала директор по маркетингу и коммуникациям Национальной системы платежных карт Лидия Каширина.