Журналисты KP.RU в честь столетия газеты покорили Эльбрус

Команда журналистов KP.RU в честь столетия газеты совершила восхождение на Эльбрус. В путешествии на вершину горы приняли участие 15 сотрудников медиагруппы из разных отделов и городов — Москвы, Рязани, Владивостока.

Альпинисты прошли акклиматизацию и подготовку под руководством известных восходителей Александра Маврина и Лизы Паль. Штурм вершины начался в ночи. Участники шли по тропе, используя ледорубы и трекинговые палки. Восхождение было сложным, но команда смогла достичь вершины и развернуть флаги «Комсомольской правды».

«Спасибо, Эльбрус, что пустил и отпустил. Что позволил удивительным образом отпраздновать столетие KP.RU. И что помог узнать, где находятся наши границы, и шагнуть за их пределы», — написали журналисты.