Журналиста The Insider включили в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг добавил журналиста Ежова в перечень террористов и экстремистов

Перечень террористов и экстремистов в России пополнил журналист The Insider Сергей Ежов**. Его данные включили в реестр Росфинмониторинга .

«Ежов** Сергей Александрович, 25.05.1985 года рождения, Рязань», — указали в карточке.

В список 27 ноября внесли и украинскую правозащитницу и юриста Татьяну Монтян. В 2021 году она перебралась в Россию с Украины, участвовала в передах на отечественных телеканалах.

СБУ возбудила против Монтян уголовное дело по четырем статьям, в том числе заподозрив в покушении на территориальную целостность страны.

*Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.

**Признан в России иностранным агентом.