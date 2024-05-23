Журналист Татьяна Денесюк выпустила документальный фильм о женщинах «А я выживу?»

Автор проекта «Изнанка. Женщины» журналист Татьяна Денесюк выпустила документальную картину «А я выживу?» . Фильм посвящен женщинам, которые оказались в сложной ситуации и жизнь которых разделилась на до и после.

Татьяна Денесюк рассказала историю пяти героинь. Каждая из ни столкнулась с собственным ужасом и смогла не только выжить, но и идти дальше.

Так, Александра Иванова долгое время была жертвой домашнего насилия и чудом смогла освободиться из лап мужа-тирана. А Раксана Самохвалова оказалась на улице с тяжелым диагнозом «рассеянный склероз», но не сдалась.

Еще одна героиня, топ-модель Ольга Занозина, потеряла ногу из-за рака и теперь мотивируют жить дальше бойцов, лишившихся конечностей. А Анастасия Шантамани пережила алопецию и стала помогать другим женщинам с этим диагнозом.

Наконец, Ольга Акимова поделилась своим опытом материнства от доноров. Она родила, когда муж бросил ее во время ЭКО.

По словам автора фильма, она хотела отразить в своей картине проблемы, с которыми сталкиваются многие современные женщины, и показать, как с ними можно справляться.