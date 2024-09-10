Журналист Придыбайло: администрация Крыма до сих пор работает на Украине

На Украине до сих пор существует администрация Крыма. Ей даже выделяются деньги на определенные инфраструктурные проекты на полуострове, рассказал журналист Константин Придыбайло в эфире радио Sputnik.
По его словам, например, этой администрации выделяют около 10 миллионов долларов на ремонт дорожного покрытия в Крыму. Однако у представителей на Украине нет никакого доступа к этим дорогам.
Придыбайло отметил, что работу до сих пор существующей на Украине администрации можно считать «самым главным мемом».
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