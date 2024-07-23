Журналист Первых: некоторые блогеры предоставляют «чушь на постном масле» под видом образовательных услуг
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, определяющий права и обязанности блогеров. В беседе с сайтом «Крым 24» инициативу прокомментировал председатель местного отделения СЖР Вадим Первых.
По его мнению, вопрос правового регулирования данного вида деятельности назрел давно, ведь работа инфлюенсеров никак не ограничивается.
«Под видом образовательных услуг некоторые блогеры предоставляют чушь на постном масле за немалые деньги. Хорошо, если безобидная информация, а не угрожающая жизни», — отметил журналист.
Данная зона не имеет профессиональной этики. Реализация соответствующего предложения поможет усилить защиту прав граждан, подчеркнул Первых.