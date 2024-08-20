Журналист Паевский рассказал, что люди с чрезмерно развитым интеллектом могут быть савантами

Люди с чрезмерно высоким уровнем интеллекта могут столкнуться с синдромом саванта. При этом явлении выдающиеся способности в одной области существенно контрастируют с общим недоразвитием личности. Научный журналист и главный редактор портала «Нейроновости» Алексей Паевский в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, что средний IQ у человека варьируется от 100 до 110.

Он отметил, что отклонением считается уровень IQ ниже 110. Если коэффициент интеллекта составляет 140, то это уже выходит за норму. Хотя такой высокий интеллект является впечатляющим, он может быть связан с расстройствами аутистического спектра.

Человек может испытывать трудности, но в то же время обладать высокой интеллектуальной способностью — это и есть синдром саванта.