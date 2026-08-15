Журналист и эколог Аида Леванова умерла в 36 лет

Журналист, эколог и общественный деятель Аида Леванова умерла в 36 от рака

Тяжелая форма лимфомы забрала жизнь журналиста, эколога и общественного деятеля Аиды Левановой. Об этом сообщил сайт KP.RU .

В течение нескольких лет Леванова работала главным редактором медиа ШЭР, посвященного экологии и осознанному потреблению. За свою работу журналист получила благодарность президента России.

Кроме того, Леванова выпустила книгу «Гринструкция», где собрала практические навыки для ведения экологического образа жизни. Деньги на выпуск своего труда журналист собрала через онлайн-краудфандинг.

Аида часто давала комментарии федеральным и региональным СМИ как специалист по вопросам экологии и разумного потребления.

Церемония прощания и панихида пройдут в ближайший понедельник, 17 августа, в храме Успения Пресвятой Богородицы в Останкинском районе Москвы.