Журналист Букштейн раскритиковал предложение Миронова снизить тарифы на связь

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в интервью « Ридусу » прокомментировал предложение главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о снижении тарифов на мобильную связь в условиях регулярных перебоев с интернетом.

По словам эксперта, отключение Сети — вынужденная мера, и люди понимают это. Он назвал инициативу депутата «не очень корректной».

«Понятно, что Миронов стоит за интересы своих избирателей. Но операторы и так испытывают определенное напряжение из-за того, что ушли поставщики оборудования», — пояснил журналист.

Букштейн также выразил сомнение в целесообразности снижения тарифов, утверждая, что даже если стоимость услуг уменьшится, то разница для потребителей будет едва ощутимой.