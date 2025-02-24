«ЖКХ-контроль»: повышение штрафа за неправильно установленную дверь направлено на пополнение бюджета

Руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль» Валерий Мамчур в эфире радио «КП» прокомментировал повышение штрафов за неправильно установленную входную дверь до 15 тысяч рублей.

Специалист подчеркнул, что повышение штрафов и налогов после Нового года обусловлено необходимостью пополнения бюджета и строгого соблюдения норм пожарной безопасности. Он указал на важность учета прав соседей при проживании в многоквартирных домах. Например, нельзя загромождать подъезд или устанавливать шкафы, мешающие другим жильцам.

Эксперт также напомнил о важности соблюдения строительных норм при ремонте квартир, особенно касающихся ширины проходов и направления открытия дверей. Он уточнил, что застройщики изначально предусматривают правильное расположение дверей в проектах, но старые дома могут иметь устаревшие проекты, тогда как в новых домах эти нормы обязательно учитываются.