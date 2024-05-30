Жюри подвело итоги конкурса «Предприниматель года» в Нижегородской области
В Нижегородской области завершилось подведение итогов конкурса «Предприниматель года». Победителей наградили в рамках празднования Дня российского предпринимательства, написало НИА «Нижний Новгород».
По словам губернатора региона Глеба Никитина, всего на конкурс поступило 270 заявок. Формат мероприятия позволяет не только выбирать лучших бизнесменов, но и лучше узнать об их деле.
Издание рассказало, что в 2023 году оборот нижегородских субъектов малого и среднего предпринимательства составил более 2,3 триллиона рублей.
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