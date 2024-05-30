Жюри подвело итоги конкурса «Предприниматель года» в Нижегородской области

По словам губернатора региона Глеба Никитина, всего на конкурс поступило 270 заявок. Формат мероприятия позволяет не только выбирать лучших бизнесменов, но и лучше узнать об их деле.

Издание рассказало, что в 2023 году оборот нижегородских субъектов малого и среднего предпринимательства составил более 2,3 триллиона рублей.