Жюри конкурса «Имени Александра Ефремова» выделило работы фотографа News.ru Шатохиной

На конкурс поступили рекордные 428 заявок от фотокорреспондентов со всей России. Работа Шатохиной в номинации «ЭКО-мир: человек, гармония, природа», организованной ООО «ЗапСибНефтехим», была отмечена жюри как особенно интересная.

Автор представила серию снимков под названием «Хранители космоса». Проект отражает не только историю покорения космического пространства, но и глубокие человеческие чувства, связанные с природой и стремлением к гармонии. На фотографиях запечатлены создатели музейных экспозиций, посвященных космонавтике, и уникальные артефакты из разных регионов России.