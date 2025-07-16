«Жизнь»: стоимость набора ингредиентов для традиционной окрошки выросла вдвое

В 2025 году цены на ингредиенты традиционной русской окрошки увеличились почти вдвое. Набор овощей теперь обходится жителям России от 718 до 1228 рублей, сообщила «Жизнь» .

По словам доцента кафедры экономической политики ГУУ Максима Чиркова, причиной такого скачка стало сокращение посевных площадей, плохие климатические условия и увеличение расходов на транспортировку продукции. Наиболее сильно выросли цены на картофель (+60%) и редис, при этом яйца подешевели на 14%.

Агроном Октябрина Ганичкина предложила выращивать зелень дома. Как отметила кандидат сельскохозяйственных наук, при выращивании укропа и лука на балконе можно получать до трех килограммов свежей зелени ежемесячно.