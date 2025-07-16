«Жизнь»: стоимость набора ингредиентов для традиционной окрошки выросла вдвое

В 2025 году цены на ингредиенты традиционной русской окрошки увеличились почти вдвое. Набор овощей теперь обходится жителям России от 718 до 1228 рублей, сообщила «Жизнь».
По словам доцента кафедры экономической политики ГУУ Максима Чиркова, причиной такого скачка стало сокращение посевных площадей, плохие климатические условия и увеличение расходов на транспортировку продукции. Наиболее сильно выросли цены на картофель (+60%) и редис, при этом яйца подешевели на 14%.
Агроном Октябрина Ганичкина предложила выращивать зелень дома. Как отметила кандидат сельскохозяйственных наук, при выращивании укропа и лука на балконе можно получать до трех килограммов свежей зелени ежемесячно.
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