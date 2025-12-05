Жизнь, посвященная Отечеству: в Музее Победы открыли зал Долгих

5 декабря на Поклонной горе открылась выставка, посвященная дважды Герою соцтруда Владимиру Долгих. Новая экспозиция была представлена в день рождения выдающегося деятеля, которому в 2025 году исполнился бы 101 год.

На торжественном открытии присутствовали дочь Владимира Ивановича — Наталья Арбиева, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов, генерал-полковник Расим Акчурин, а также статс-секретарь, вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с федеральными органами власти Дмитрий Пристансков.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке «Норникеля», руководителем которого Долгих был с 1962 по 1969 год.

Дмитрий Пристансков отметил: «Это великий человек, пассионарий, который своим трудом, силой воли и духа делал невероятные вещи. Он поверил в Норильск и его будущее. При нем город, комбинат и край стали развиваться совершенно колоссальными темпами. И нам важно обеспечивать связь времен, сохраняя память о таких людях».

Владимир Долгих был участником Великой Отечественной войны, а после нее начал славную трудовую карьеру — от начальника смены до директора крупного горно-металлургического предприятия. На протяжении всей жизни Владимир Иванович занимал важные посты, был видным партийным деятелем, почти два десятилетия возглавлял Московскую городскую общественную организацию ветеранов.

Первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов, генерал-полковник Расим Акчурин признался: «Мне посчастливилось работать под руководством Владимира Ивановича. И это был один из самых счастливых периодов в моей жизни. Владимир Долгих очень много сделал для того, чтобы память о защитниках Родины осталась у нас не только в этом музее, но и в сердцах людей».