Жизнь, посвященная Отечеству: в Музее Победы открыли зал Долгих
5 декабря на Поклонной горе открылась выставка, посвященная дважды Герою соцтруда Владимиру Долгих. Новая экспозиция была представлена в день рождения выдающегося деятеля, которому в 2025 году исполнился бы 101 год.
Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке «Норникеля», руководителем которого Долгих был с 1962 по 1969 год.
На торжественном открытии присутствовали дочь Владимира Ивановича — Наталья Арбиева, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов, генерал-полковник Расим Акчурин, а также статс-секретарь, вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с федеральными органами власти Дмитрий Пристансков.
Дмитрий Пристансков отметил: «Это великий человек, пассионарий, который своим трудом, силой воли и духа делал невероятные вещи. Он поверил в Норильск и его будущее. При нем город, комбинат и край стали развиваться совершенно колоссальными темпами. И нам важно обеспечивать связь времен, сохраняя память о таких людях».
Владимир Долгих был участником Великой Отечественной войны, а после нее начал славную трудовую карьеру — от начальника смены до директора крупного горно-металлургического предприятия. На протяжении всей жизни Владимир Иванович занимал важные посты, был видным партийным деятелем, почти два десятилетия возглавлял Московскую городскую общественную организацию ветеранов.
Первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов, генерал-полковник Расим Акчурин признался: «Мне посчастливилось работать под руководством Владимира Ивановича. И это был один из самых счастливых периодов в моей жизни. Владимир Долгих очень много сделал для того, чтобы память о защитниках Родины осталась у нас не только в этом музее, но и в сердцах людей».
Новое мультимедийное пространство представило многогранный образ Владимира Долгих: от личностного становления и боевого пути до трудовой деятельности на руководящих должностях.
За основу экспозиции взяты уникальные материалы из фондов Музея Победы и семейного архива. Гости смогли увидеть подлинные реликвии: награды, личные вещи, письма и книги Владимира Ивановича. Среди раритетов — школьный аттестат, рукописная характеристика от директора школы и другие документы 1940-х годов. Воспоминания ветерана можно услышать благодаря видеоинтервью на тач-панелях.
«Я горжусь тем, что мой отец принадлежал к плеяде тех людей, которые жертвовали своей жизнью, здоровьем и даже семьей, чтобы создать базу и построить то, что послужит будущим поколениям», — рассказала дочь героя Наталья Арбиева. «Отец и его соратники шли дорогой созидания, чтобы мы могли пользоваться плодами их труда. И спасибо всем, кто организовывал эту выставку».
«Мне нравится, что эта экспозиция современная и понятная для молодежи. Ее мультимедийная часть не только визуально красивая, но и насыщена огромным содержательным пластом», — добавил статс-секретарь, вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с федеральными органами власти Дмитрий Пристансков.
Особый раздел выставки посвящен профессиональной деятельности Долгих и его вкладу в промышленное развитие страны. На большом LED-экране показана хроника развития Норильска, а напротив установлен масштабный фотоколлаж из более, чем более 50 снимков. Среди личных вещей в зале представлены пальто и сапоги, демонстрирующие скромность руководителя, который делил все тяготы с коллективом.
«Этот зал задуман так, чтобы как можно более полно и ярко раскрыть все грани таланта Владимира Ивановича Долгих», — подчеркнул генеральный директор Музея Победы Александр Школьник. «Мы сердечно признательны семье Владимира Ивановича за личные вещи, которые переданы в музей, и компании „Норникель“ за помощь в реконструкции. Думаю, Владимир Иванович, который всегда мыслил прогрессивно, на несколько шагов вперед, был бы доволен результатом».