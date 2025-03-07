«Жизнь»: мальчик, написавший энциклопедию по медицине, готовится к поступлению

Чем сейчас занимается школьник из Калининградской области, который издал энциклопедию по медицине? С юношей пообщались журналисты и узнали о его планах на будущее, сообщила «Жизнь» .

В 14 лет Павел продемонстрировал свои способности на практике, когда спас близкого человека, оказав первую медицинскую помощь до приезда скорой.

«Поначалу я тщательно изучил анатомию, потом физиологию и еще несколько узких специальностей», — рассказал журналистам школьник.

Павел считает, что в его энциклопедии нет ничего принципиально нового — это просто подборка терминов, написанных доступным языком для широкой аудитории, не имеющей глубоких знаний в медицине. Первая книга была выпущена, когда автору было всего 14 лет, и издание осуществлялось за собственные средства. Энциклопедия создавалась скорее для личного пользования, чем с целью коммерческого успеха.

Сейчас юноше 17 лет, он учится в 11 классе и готовится к ЕГЭ. Молодой человек планирует поступить в медицинский вуз на направление неврологии. Помимо учебы, Павел активно занимается научно-исследовательской работой в области медицины и уже написал научную работу по кардиологии.