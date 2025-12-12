Жительнице Петербурга, упавшей в автобусе, выплатят компенсацию

Пенсионерке из Санкт-Петербурга, которая получила травму в результате падения в автобусе, будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч рублей. Женщина обратилась в прокуратуру Колпинского района с жалобой на падение в салоне автобуса, произошедшего из-за резкого торможения 9 января, написала vecherka-spb.ru .

После госпитализации врачи диагностировали у нее перелом шейки бедра, что потребовало длительного лечения и привело к физическим страданиям. Прокуратура доказала вину водителя автобуса, который был привлечен к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью.

Прокурор Колпинского района подал иск в суд с требованием взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования, но перевозчик оспорил решение. Апелляционная инстанция оставила сумму компенсации без изменений, так как здоровье женщины до сих пор полностью не восстановилось.