Жительница Удмуртии пойдет под суд за мошенничество с покупкой недвижимости

В Удмуртии пройдет суд над жительницей Глазова, которая обвиняется в мошенничестве с покупкой недвижимости. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Женщина нашла объявление о продаже квартиры в интернете, связалась с продавцом, а затем составила договор купли-продажи. Далее она изготовила поддельный чек о якобы переводе денег на сумму 5,8 миллиона рублей на счет пострадавшего.
Мужчина, доверившись чеку, подписал договор купли-продажи недвижимости, тем самым передав право собственности на квартиру.
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