Жительница Тюменской области родила ребенка весом менее 750 граммов

В Тюменской области произошел необычный случай: на свет появился ребенок с экстремально низким весом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Вес младенца составил менее 750 граммов, а рост — чуть более 33 сантиметров. Для сравнения, средний вес новорожденного обычно достигает трех килограммов, добавил сайт aif.ru.

По данным департамента, с начала 2026 года это самый маленький новорожденный в регионе. Параллельно зарегистрирован и рекордно крупный ребенок весом 4,9 килограмма и ростом 61 сантиметр.