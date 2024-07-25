Жительница США рассказала, что испортила отношения с мужем из-за совета подруги нанять частного детектива

Жительница США поделилась личной историей на форуме Reddit. Она рассказала, что испортила отношения с мужем из-за рекомендации подруги, сообщил Infox.ru .

По словам женщины, приятельница, которая узнала об измене жениха, посоветовала ей тоже обратиться к частному детективу, чтобы убедиться в верности супруга. Из-за навязчивых мыслей американка действительно попросила специалиста навести справки. Проведя проверку, тот заверил ее в честности партнера.

Однако через два года мужчина все узнал и эмоционально закрылся от возлюбленной. Автор публикации отметила, что муж перестал обнимать и целовать ее.