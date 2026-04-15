Жительница Приморского края Антонюк сообщила, что в селе Жариково староверов давно принимают за своих

Село Жариково в Приморском крае с самого основания связано со старообрядчеством: оно было основано во второй половине XIX века семьей староверов Жариковых, которые, по преданию, и дали ему название. Как старообрядцы взаимодействуют с местными жителями, выяснил RTVI .

Мнением поделилась начальник отдела по работе с Жариковской сельской территорией Людмила Антонюк.

«Я уже и забыла, что они староверы, потому что они свои. У нас тут дележки нету, кто наши, кто не наши», — отметила местная жительница.

В Приморском крае старообрядцы нашли не только единомышленников, но и помощников — не в религиозных, а в бытовых вопросах, которые всегда особенно важны. Антонюк сообщила, что у нее есть трое «своих староверов», и указала на их трудолюбие.