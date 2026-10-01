Жительница Петербурга Шулаева рассказала, как начала карьеру топ-модели после 60 лет

Жительница Петербурга Ольга Шулаева пришла в модельный бизнес после шестидесяти лет и стала топ-моделью модного дома «Пава», участницей театрализованных шоу-дефиле. Об этом она рассказала в интервью «Петербургскому дневнику» .

До прихода в моделинг Шулаева много лет работала инженером-теплоэнергетиком на металлургическом комбинате в Магнитогорске, а затем переехала в Петербург помогать дочери с внучкой. После окончания активной бабушкиной «вахты» она увидела выступление моделей «Павы» и в шестьдесят лет решила попробовать себя в новом деле.

Она попала в школу моделей при АВИП, где занятия проходили дистанционно. В 2021 году Шулаева прошла по подиуму Петербургской недели моды, а недавно получила благодарственное письмо председателя Законодательного собрания за поддержку социальной активности старшего поколения. Сейчас она участвует в группе театрализованных шоу-дефиле «Мода АС-Винтаж» под руководством дизайнера Антонины Сергеевой, выступая в стиле стимпанк. Шулаева уверена, что возраст не имеет значения при наличии интереса к жизни. Модный дом «Пава» начал работу в 2014 году, а в 2018-м выиграл конкурс президентских грантов как один из лучших социальных проектов в России.