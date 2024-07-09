Жительница Петербурга, родившая первого ребенка в 58 лет, стала многодетной мамой

Жительница Санкт-Петербурга Мария Кононова родила своего первенца в 58 лет в марте 2021 года. На этом пара не остановилась, через некоторое время у них появились девочки-близняшки, сообщил «Петербургский дневник».

Мария вместе с мужем «заморозили» эмбрионы. Медицинское обследование показало, что рисковать и вынашивать ребенка самостоятельно женщине не стоит, поэтому пара обратилась за помощью к суррогатной матери. После подсадки эмбрион размножился — получились близнецы.

Девочки родились чуть раньше срока, из-за этого пара вживую увидела дочерей только когда им исполнилось два месяца.