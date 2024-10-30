Жительница Петербурга, оставившая младенца на улице, получила наказание в виде обязательных работ

В Петербурге суд вынес наказание Наргизе Ажибековой, которая самовольно покинула родильной дом с новорожденным сыном и оставила его у ворот одного из домов. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Случай произошел еще в августе этого года на набережной канала Грибоедова. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить имя матери малыша спустя несколько дней. Ее сразу же задержали.

Суд признал петербурженку виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Смягчающим обстоятельством стал тот факт, что Ажибекова имеет на иждивении двоих малолетних детей, которых воспитывает одна после смерти мужа.

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