Жительница Петербурга, оставившая младенца на улице, получила наказание в виде обязательных работ

В Петербурге суд вынес наказание Наргизе Ажибековой, которая самовольно покинула родильной дом с новорожденным сыном и оставила его у ворот одного из домов. Об этом написала газета «Петербургский дневник» .

Случай произошел еще в августе этого года на набережной канала Грибоедова. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить имя матери малыша спустя несколько дней. Ее сразу же задержали.

Суд признал петербурженку виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Смягчающим обстоятельством стал тот факт, что Ажибекова имеет на иждивении двоих малолетних детей, которых воспитывает одна после смерти мужа.