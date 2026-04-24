Жительница Перми лишилась квартиры из-за фиктивной прописки иностранца

Жительница Пермского края лишилась квартиры из-за незаконно прописанного в ней иностранца. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

«В 2025 году жительница краевого центра фиктивно поставила на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении, принадлежавшем ей на праве собственности», — уточнили в надзорном ведомстве.

При этом иностранный гражданин в ее квартире никогда не проживал. Женщина сдавала ее по договору найма третьим лицам.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа. Прокурор ходатайствовал о конфискации однокомнатной квартиры осужденной в доход государства, что и было сделано.

В надзорном ведомстве уточнили, что приговор суда пока еще не вступил в законную силу. Пермячка может его обжаловать.

Ранее в Крыму суд приговорил организаторов фиктивной регистрации мигрантов к пяти и пяти с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.