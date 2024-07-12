Жительница Омска получила компенсацию за лечение после аварии с самокатчицей

В Омске суд удовлетворил запрос местной жительницы по взысканию компенсации за физический и моральный ущерб с родителей девочки, которая сбила ее на самокате. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу омских судов.
Случай произошел вблизи дома № 4 на проспекте Культуры в прошлом году. Известно, что 10-летняя школьница во время передвижения на самокате сбила женщину-пешехода. Пострадавшая пожаловалась, что ей был нанесен ущерб здоровью, как физический, так и моральный.
В общей сложности пострадавшей удалось отсудить 520 тысяч рублей.