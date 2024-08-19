Жительница Обнинска выиграла автомобиль в акции «Пятерочки»

Чтобы принять участие в акции, нужно было совершить покупки в любом магазине сети «Пятёрочка» на сумму более 600 рублей и зарегистрировать чек на сайте.

Это не первый приз от торговой сети для Екатерины. Ранее ей удалось выиграть подарочный сертификат на две тысячи рублей. Но такого выигрыша, как автомобиль, у нее еще не было.

«„Пятёрочка“ на регулярной основе проводит такие акции и уже исполнила желания не одного нашего покупателя. Такие проекты позволяют нам сделать чуточку счастливее всех и поверить в чудо», — рассказал директор дивизиона торговой сети Сергей Кудинов.