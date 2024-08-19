Жительница Обнинска выиграла автомобиль в акции «Пятерочки»

пресс-служба торговой сети «Пятерочка»
Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

Жительница Обнинска Екатерина Ковтун стала победительницей акции «Поехали в лето», которую проводила торговая сеть «Пятёрочка». Ей вручили ключи от автомобиля.

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Чтобы принять участие в акции, нужно было совершить покупки в любом магазине сети «Пятёрочка» на сумму более 600 рублей и зарегистрировать чек на сайте.

Это не первый приз от торговой сети для Екатерины. Ранее ей удалось выиграть подарочный сертификат на две тысячи рублей. Но такого выигрыша, как автомобиль, у нее еще не было.

«„Пятёрочка“ на регулярной основе проводит такие акции и уже исполнила желания не одного нашего покупателя. Такие проекты позволяют нам сделать чуточку счастливее всех и поверить в чудо», — рассказал директор дивизиона торговой сети Сергей Кудинов.

пресс-служба торговой сети «Пятерочка»
Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»
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пресс-служба торговой сети «Пятерочка»
Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»
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пресс-служба торговой сети «Пятерочка»
Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»
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Теперь Екатерина планирует навестить всех родственников и много путешествовать — уже за рулем собственной машины. А вслед за ней удачу будет испытывать и ее подруга, живущая в том же подъезде.

Кроме главного приза — автомобиля — «Пятёрочка» разыгрывала и другие: современные гаджеты, подписки на сервисы и билеты на музыкальные фестивали.

Проверить свое везение может каждый. Следить за актуальными акциями можно на официальном сайте торговой сети.

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